Путин: «Для многих было неожиданным, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас экономическим угрозам»

В день 100-летия отечественной гражданской авиации президент провёл встречу с представителями отрасли. В своем выступлении на мероприятии Владимир Путин признал, что отдельные отечественные производства столкнулись с трудностями, но «это было неизбежно». Впрочем, уверен глава государства, уже в текущем году «по всем показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами».

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«Думаю, что для многих — тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства. Как выяснилось, как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают – работают ритмично, без сбоев», — констатировал глава государства.

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Более того, отметил он, международные институты вынуждены признать, что РФ справилась с теми шоками, которые ожидались. «Имею в виду и снижение объемов производства, уровень рынка труда, состояние рынка труда, — но в этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед», — отметил Владимир Путин.

В самом деле, ранее Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% (в октябрьском варианте прогноза) на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. В то же время

Минэкономразвития РФ ожидает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ снижение может составить 1-4%.

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Это подтвердил и замминистра финансов РФ Владимир Колычев, который сообщил, что официальный прогноз сейчас предполагает снижение ВВП на 0,8%, но считает, что «вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть». При этом, как сообщает «Интерфакс», по мнению замминистра, вероятность того, что динамика ВВП в 2023 года окажется лучше текущего прогноза, превышает риски более глубокого спада (относительно текущего прогноза).

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Перечисленные проблемы российской экономики лежат на поверхности, отметил в комментарии эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это сокращение экспорта и рост бюджетных расходов. А значит, говорит он, чтобы преодолеть проблемы нужно активизировать работу по трансформации экономики. Это и доступный кредит, и стабилизация валютного курса, и переориентация с недружественных рынков на площадки торговых партнёров.

«В принципе, такая работа и идёт. Поэтому мы и наблюдаем одно за одним смещение прогнозов мировых финансовых институтов в сторону более мягкой просадки российской экономики. Скорее всего, власти имели в виду, что экономика выйдет из рецессии уже к концу года, преодолевая вызовы первой половины периода. И здесь мы полностью согласны», — заявил «Эксперту» аналитик.

При этом именно годовой темп роста пока все же оценивается в отрицательной плоскости с ускорением вверх в 2024 году, указал Михаил Зельцер. Прежние оценки БКС — снижение ВВП в пределах 2%. «Но с большим удовольствием мы их отметим по итогам года, если промышленность и сфера услуг смогут показать и более высокий темп восстановления», — подчеркнул Михаил Зельцер.

Вероятность развития любой ситуации изначально всегда 50/50, констатировал в комментарии «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. «Прогнозы — дело неблагодарное, а вот конкретные шаги, которые необходимо сделать правительству, на мой взгляд, действительно могут улучшить ситуацию в экономике в ближайшие годы, даже несмотря на санкции и всевозможные “потолки”», — заверил он.

Первое, на что указал эксперт — поддержка правительством высокотехнологичных отраслей производства. Необходимо восстановить авиапром, автопром, станкостроение. Развивать глубокую переработку сырья в стране, инвестируя в заводы полного технологического цикла. Инвестировать в науку, создать собственные средства связи и коммуникаций.

Второе — снижение процентов по кредитам до минимума для малого и среднего бизнеса, минимизация налогов, создание конкурентной среды для выпуска товаров народного потребления. Третье — налаживание горизонтальных экономических связей регионов, предоставление им больше экономической свободы. Также нужно помочь регионам в строительстве дорог и создание инфраструктуры для местного бизнеса.

«Есть еще четыре и пять, — добавил аналитик. — Нужно обеспечить стабильность национальной валюты. Пока ЦБ справляется с этой задачей неплохо. Кроме того, следует обуздать инфляцию, что и произойдет, если первые четыре пункта заработают. Мне представляется, что пора вкладывать деньги в развитие страны, а не складывать их в кубышку на черный день. А то и впрямь он может настать».