РФ в 2023 году впервые в истории станет крупнейшим в мире поставщиком подсолнечного масла

В текущем сезоне (сентябрь 2022 — август 2023 гг. для масличных культур) Россия может выйти на первое место среди ведущих экспортеров подсолнечного масла.

Соответствующий прогноз дал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), передает «Интерфакс».

«В этом сезоне Россия станет крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире — впервые за всю свою историю», — цитирует агентство гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько.

Эксперт уточнил, что на данный момент поставки подсолнечного масла из России идут «по близко к рекордному графику»; в этом сезоне они могут составить 3,9 млн т против 3,1 млн т в прошлом сезоне.

По словам главы ИКАР, сейчас наблюдается «очень серьезная реструктуризация стран, которые импортируют российское подсолнечное масло».

Рылько отметил, что в последние годы в РФ наряду с мощным ростом производства масличного сырья повсеместно — «от центра России до Дальнего Востока» — расширяются мощности по его переработке.

Ожидается, что в предстоящие пять лет совокупный прирост мощностей по отношению к концу 2022 года составит 3,5-6 млн т. Согласно прогнозу института, в текущем сезоне производство масличных культур может достигнуть 28 млн т против 24,8 млн т предшествующего сезона, мощности по переработке вырастут до 27,3 млн т (против 25,6 млн т).

Согласно оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, Россия за 10 месяцев 2022 года увеличила экспорт продукции АПК в Азию на 14% в стоимостном выражении. Одним из ключевых партнеров России выступает Китай. Рост обеспечен, в первую очередь, продажами рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза. Экспорт российской агропродукции в Индию за 10 месяцев вырос в 2,5 раза; здесь основным движущим фактором стала масложировая отрасль с 300 тыс. тонн подсолнечного масла.

Ранее «Эксперт» писал о том, что лидеры рынка создали национальный селекционно-семеноводческий консорциум, который объединит усилия бизнеса и науки в вопросе обеспечения российского агрокомплекса семенами подсолнечника. О создании новой структуры компании «РуСидс», «Эфко» и «Био-Тон» договорились с ФГБНУ «Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта"» (ВНИИМК). Участники объединения исходят из необходимости обеспечения продовольственной безопасности РФ в части селекции и семеноводства; подчеркивается, что инициаторы создания консорциума входили в рабочую группу, в рамках которой отрабатывались мероприятия по импортозамещению в сфере обеспечения семенами подсолнечника.