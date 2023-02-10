Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки — Новак

Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «РИА Новости».

«Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — сказал он.

Замглавы правительства подчеркнул, что дальнейшие решения российское руководство будет принимать исходя из складывающейся ситуации на рынке.

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка», — напомнил Новак.