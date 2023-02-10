Россиян предупредили о попытках сбора данных о спецоперации зарубежными спецслужбами

ФСБ России информирует о попытках иностранных спецслужб использовать российские почтовые сервисы для получения сведений о специальной военной операции.

В ведомстве рассказали, что подобные инциденты происходят с конца лета прошлого года.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие», — указывается в сообщении ведомства.

В российской спецслужбе уточнили, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. С этих адресов осуществляется массовая рассылка в учреждения и организации с ложными запросами о предоставлении данных об участниках СВО, мобилизованных гражданах, а также лицах, въехавших в Россию с территории Украины, и прочих данных, «представляющих интерес для иностранных спецслужб».

«ФСБ России призывает к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети Интернет и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать», — подчеркивается в обращении ведомства.