Сбер дает джазу

Cтарший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» Андрей Белевцев рассказал корреспонденту «Эксперта» о предлагаемых финансовым конгломератом в рамках импортозамещения IT-продуктах для общесистемных областей.

«У нас есть такое решение для видеоконференцсвязи как SberJazz. В моем представлении, из того, что есть на рынке — это самая близкая по функционалу и “юзабилити” альтернатива. Пользователям ничего не нужно делать дополнительно: скачиваешь приложение, и можно уже создавать конференции с компьютера, с телефона, как угодно. SberJazz бесплатный и не требует регистрации. Корпорации также его используют, у нас есть и корпоративные клиенты. Кроме того, ведется работа с ВУЗами: МГУ, например, недавно выбрал Jazz в качестве платформы для общения преподавателей и студентов в дистанционном режиме», — рассказал топ-менеджер Сбера.



По мнению Андрея Белевцев, недостаточно высоких процент использования отечественных решений в рамках общесистемных областей связан с тем, что российский рынок был занят иными игроками. «Кроме того, многие не могли серьезно вложиться в подобный бизнес-кейс. Сейчас рынок есть, бизнес-кейс тоже. Как пример — к концу прошлого года в нашем внутреннем использовании SberJazz обогнал аналогичные иностранные решения. Причем естественным образом, так как мы в Сбере не запрещали чем-то иным пользоваться. И я думаю, что к концу текущего года это станет абсолютной доминантой», — добавил он.



Андрей Белевцев уверен, что популярность отечественный решений будет расти. «У нас раньше было как: были удобные продукты и были отечественные, но в них не вкладывались. Сейчас все по-другому, есть хорошие команды, с хорошими исследованиями, они производят достойные сервисы», — резюмировал старший вице-президент Сбербанка.

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Напомним, что на этой неделе в ходе панельной дискуссии в рамках «Инфофорума-2023» директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил, что по некоторым позициям, в том числе — офисное ПО, коммуникационное программное обеспечение, операционные системы, использование российских разработок не превышает 53%.

Гарантии от сервисов важнее всего

Опрошенные «Экспертом» специалисты ИТ-рынка заметили, что пока еще не пользовались инновацией от Сбера. При этом, как подчеркнул, аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, он вполне может оказаться близким аналогом Zoom, а может быть, даже и намного лучше.

«Но для того, чтобы я им воспользовался, нужно, чтобы либо мне отдал такое распоряжение босс, либо попросили коллеги, либо уговорили друзья или члены семьи. Есть инновации, которые заведомо превосходят стандартные решения. К примеру, клавиатура QWERTY, которой мы все пользуемся, была специально изобретена, чтобы замедлить скорость печати машинисток и уменьшить число залипаний клавиш, компании не успевали ремонтировать машинки. С тех пор проблема залипания механических клавиш исчезла, но исчезла и необходимость в печати со скоростью профессиональной машинистки. Так и конкуренты Zoom — могут быть даже и лучше, но он вполне удовлетворяет своих пользователей. Впрочем, когда Zoom или другие уже популярные продукты недоступны, для конкурентов открываются возможности. Вопрос в том, кто сколько готов вложить в маркетинг. Совершенство самой программы сейчас будет играть не самую главную роль», — полагает он.

Кроме того, Леонид Делицын считает, что широким массам довольно тяжело перейти на отечественные альтернативы, тем более, если старые аналоги все еще работают. «Чтобы я сменил Ubuntu на отечественный Linux, то есть юножноафриканско-британский Linux на отечественный, я должен собрать волю в кулак, запастись терпением и, вероятно, взять неделю отпуска, поскольку придется повозиться с особенностями системы и установкой всего софта, который мне необходим. Точно так же помучаться пришлось бы с налаживанием не отечественной, а любой другой версии ОС от другого производителя, а не того, к которому я привык. Что уж говорить о тех, кто привык к Windows. Поэтому большинство людей переходит на новый софт — отечественный или любой другой — очень долго и болезненно. Пионеры рынка, первыми предложившие ставшее популярным решение, часто получают огромную фору в сравнении с теми, кто приходит позже», — констатировал он.

В свою очередь блогер и эксперт в цифровой технике Сергей Вильянов привел данные статистики по использованию западных коммуникационных сервисов. Их популярность в России снижается. Так, на начало года Redex «упал» на 81%, Teams — на 39%, Zoom — на 16%, Skype — на 10%. «То есть как мы видим, падение Zoom остается некритичным, потому что все еще есть возможности для его оплаты. И пока они в наличии, продуктом будут пользоваться. На отечественные решения переходят в основном государственные организации из-за возникших трудностей. Чаще всего на решения “Вебинар Групп” — прирост 44%, “Яндекс.Телемост” — 32% и “VK Звонки” — 23%. В данном списке, как мы видим, SberJazz почему-то не фигурирует», — отметил он в комментарии «Эксперту».

По словам Сергея Вильянова, главная проблема коммуникационной сервисов в России заключается не в создании самого решения для видеоконференций, ведь общаться на данный момент можно в любой социальной сети. «Главный момент заключается в том, что западные приложения были аппаратно-программными. В любое время дня и ночи можно было начать конференцию, которая точно не прервется, не пойдет “кубиками”. То есть эта гарантия сервиса и была основным плюсом зарубежных разработок. И ее пока не хватает. Потому что все, что предлагают нам наши компании — это программные комплексы. Они не могут гарантировать, что конкретное “железо” обеспечит многочасовую связь. То есть тонкостей очень много, даже банальный Wi-fi может быть очень разным. Таким образом бить им надо в аппаратно-программные комплексы с непрерывностью сервиса. Когда это будет — тогда мы всех импортозаместим», — предположил он.