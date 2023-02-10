Шольца привели в ярость действия Бербок за его спиной

В коалиционном федеральном правительстве Германии нет единства. Как пишет еженедельное издание Die Zeit, глава кабинета старается как можно реже разговаривать с главой своего внешнеполитического ведомства. Олаф Шольц сильно обиделся на Анналену Бербок за то, что она за его спиной, т.е. не предупредив его и не посоветовавшись с ним, просила союзников надавить на него с тем, чтобы убедить его отправить танки на Украину.
Анналена Бербок как минимум дважды пыталась фактически тайком заставить союзников, включая Великобританию, убедить Шольца принять положительное решение по отправке немецких танков Leopard Киеву. 42-летняя фрау Бербок считается в Берлине одним из главных «ястребов», когда речь заходит о конфликте на Украине и о поставках западной военной техники и вооружений ВСУ. Описывая «ятребиность» Анналены Бербок, первоисточник громкой новости пишет, что нерешительность федерального канцлера в вопросе поставок техники и вооружений Берлином Украине «сводит ее с ума». Прошлым летом она заявила американскому коллеге, госсекретарю Энтони Блинкену, что Запад должен поставлять тяжелые танки Киеву. В Вашингтоне отнеслись к ее словам, как к намеку усилить давление на нерешительного канцлера. Через считанные дни после разговора между Бербок и Блинкеном посол США в ФРГ Эми Гутманн заявила в интервью одному из немецких телеканалов, что Берлин должен более решительно «брать на себя роль лидера» в вопросе о поставках Украине оружия в целом и в частности танков.
Во время январского визита в Лондон Анналена Бербок обратилась к главе Форин офиса Джеймсу Клеверли с просьбой, чтобы Великобритания поставила на Украину тяжелые танки Challenger, в надежде изолировать колеблющегося Шольца на международной арене и в конечном итоге склонить его к отправке «леопардов».
Лондонский Telegraph пишет о том, что фрау Бербок очень сильно хочет отправлять на Украину западные и, в первую очередь, немецкие танки. Ее тайная дипломатия вместе с публичными заявлениями противоречила официальной позиции Берлина и сильно смахивала на бунт на корабле. От Олафа Шольца поведение подчиненной, естественно, не укрылось. Тайные действия Бербок привели его, как пишет Yahoo, в ярость. В результате Шольц и Бербок несколько последних месяцев практически не разговаривают.
Die Zeit считает, что Олафу Шольцу многое не нравится в Анналене Бербок. Например, ее страсть к фотографированию и к откровенным высказываниям и эмоциональным заявлениям и даже ее вкусы в одежде – главный немецкий дипломат славится яркими разноцветными платьями и костюмами.
Естественно, не нравится канцлеру и то, что она время от времени подшучивает над ним. Например, Анналена недавно заявила на одном из карнавалов, что хотела нарядиться леопардом, но потом передумала, потому что канцелярия Шольца может запретить ей выезжать за границу.
Кстати, сама Анналена Бербок понимает, что чересчур откровенна для главы министерства иностранных дел.
«Единственный способ избежать ляпов – вообще ничего не говорить,- как-то заявила она.- Многим это удается лучше меня».