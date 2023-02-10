Шольца привели в ярость действия Бербок за его спиной

В коалиционном федеральном правительстве Германии нет единства. Как пишет еженедельное издание Die Zeit, глава кабинета старается как можно реже разговаривать с главой своего внешнеполитического ведомства. Олаф Шольц сильно обиделся на Анналену Бербок за то, что она за его спиной, т.е. не предупредив его и не посоветовавшись с ним, просила союзников надавить на него с тем, чтобы убедить его отправить танки на Украину.

Анналена Бербок как минимум дважды пыталась фактически тайком заставить союзников, включая Великобританию, убедить Шольца принять положительное решение по отправке немецких танков Leopard Киеву. 42-летняя фрау Бербок считается в Берлине одним из главных «ястребов», когда речь заходит о конфликте на Украине и о поставках западной военной техники и вооружений ВСУ. Описывая «ятребиность» Анналены Бербок, первоисточник громкой новости пишет, что нерешительность федерального канцлера в вопросе поставок техники и вооружений Берлином Украине «сводит ее с ума». Прошлым летом она заявила американскому коллеге, госсекретарю Энтони Блинкену, что Запад должен поставлять тяжелые танки Киеву. В Вашингтоне отнеслись к ее словам, как к намеку усилить давление на нерешительного канцлера. Через считанные дни после разговора между Бербок и Блинкеном посол США в ФРГ Эми Гутманн заявила в интервью одному из немецких телеканалов, что Берлин должен более решительно «брать на себя роль лидера» в вопросе о поставках Украине оружия в целом и в частности танков.