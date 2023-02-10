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Сталевары запрашивают Восточный коридор

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 февраля 2023, 20:48

Магнитогорский меткомбинат опубликовал не очень хорошие производственные данные, которые, впрочем, не стали сюрпризом. Но акции черных металлургов все равно растут в ожидании поддержки властей.

Коллаж: Тамара Ларина