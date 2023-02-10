Магнитогорский металлургический комбинат объявил сегодня, что в прошлом году сократил выплавку чугуна на 12,9%, а стали — на 14% по сравнению с предыдущим годом. Компания объясняет это не только ухудшением рыночной конъюнктуры, но и капитальным ремонтом в доменном производстве.
Сталевары запрашивают Восточный коридор
Магнитогорский меткомбинат опубликовал не очень хорошие производственные данные, которые, впрочем, не стали сюрпризом. Но акции черных металлургов все равно растут в ожидании поддержки властей.
Коллаж: Тамара Ларина
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