Сталевары запрашивают Восточный коридор

Магнитогорский металлургический комбинат объявил сегодня, что в прошлом году сократил выплавку чугуна на 12,9%, а стали — на 14% по сравнению с предыдущим годом. Компания объясняет это не только ухудшением рыночной конъюнктуры, но и капитальным ремонтом в доменном производстве.

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