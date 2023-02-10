Центробанк заметно снизил ожидаемую цену нефти Urals на текущий год

В среднесрочном прогнозе, опубликованном по итогам заседания Совета директоров Банка России, прогноз средней цены нефти Urals на текущий год понижен до $55 за баррель по сравнению с прежними ожиданиями в $70 за баррель.

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На 2024 год ожидаемая средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси понижена до тех же $55 за баррель (с $60 за баррель), прогноз на 2025 год сохранен на уровне $55 за баррель.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год повышен до 7-9% (с 6,5-8,5%), на 2024 год — до 6,5-7,5% (с 6-7%). Прогноз по инфляции на текущий год остался без изменений — 5-7% с возвращением к таргету в 4% в 2024 году.

Прогноз по оттоку капитала из России в 2023 году понижен с $124 млрд до $68 млрд. По итогам 2022 года он составил $217 млрд, что почти втрое выше, чем в 2021-ом.

«В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем», — отметили в ЦБ.

