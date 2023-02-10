Цифровая мини-Швейцария: в Абхазии запланировали создать криптовалютный хаб для РФ

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) обсуждают создание на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

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По словам Бражникова, Абхазия может «превратиться в цифровую мини-Швейцарию для России и дружественных к ней стран», став гарантом стейблкоинов. Он считает, что уже в текущем году там может появиться свой блокчейн, который будут использовать, чтобы создать платформу трансграничных платежей, стейблкоина, цифровых финансовых активов (ЦФА) и независимых токенов (NFT). По его данным, руководство Абхазии обсуждает принятие законодательных актов для развития криптоэкономики.

Бражников считает, что повлиять на Абхазию не может никто, кроме России, поэтому «запугать ее санкциями не получится». Также республика «дружит» с теми же партнерами, что и Россия: с Венесуэлой, Эквадором, Ираном. Кроме того, там используются рубли, поэтому возможен обмен национальной валюты на криптовалюту.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что суверенный статус Абхазии позволяет ей принимать любое законодательство, которое считает нужным. Он также напомнил, что в России уже внесены законопроекты по цифровой валюте и майнингу.

