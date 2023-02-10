В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков назвал дату послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, президент огласит его 21 февраля, передаёт РИА Новости.

«21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», – подчеркнул Песков.

Они при этом отметил, что в послании российской лидер сделает акцент на специальной военной операции, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации зарубежных журналистов остаётся пока открытым.

«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашённых», – резюмировал пресс-секретарь.

Наша справка

Послание президента РФ Федеральному собранию – ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, который выражает видение главы государства стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Обращение президента с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией. При этом содержание и форма послания зависят от усмотрения главы государства и какими-либо специальными правилами не регламентируются.

Нынешнее послание Владимира Путина станет для него уже 18-м. Кроме того, 6 раз обращался к Федеральному собранию Борис Ельцин и 4 раза Дмитрий Медведев.

