Ученые из ДВФУ и МАИ разработали новую технологию создания композитов для авиадвигателей

Российские ученые разрабатывают принципиально новый способ получения функционально-градиентных материалов (ФГМ) для авиационных двигателей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Проектом занимаются специалисты подведомственного министерству Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института № 2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» Московского авиационного института (МАИ); с помощью современных методов диффузионного спекания исследователям удалось получить прочный композит из пяти различных металлов.

По словам проректора по научной работе ДВФУ Александра Самардака, новая технология повысит эффективность в создании композитов и покрытий с градиентными функциональными свойствами; такие ФГМ могут использоваться при производстве изделий ответственного назначения, а также деталей и конструкций для широкого спектра оборудования, которое эксплуатируется в экстремальных условиях. В частности, речь идет о промышленном двигателестроении, уточнили в Минобрнауки.

«Металлы, сплавы и керамика имеют разные коэффициенты температурного линейного расширения, из-за чего на границе контактов друг с другом они разрушают композит при сжатии или разрушении. Разработанная нами система связующих и демпферных компонентов с применением современной технологии спекания исключает механические разрушения и сохраняет целостную форму композитов», — пояснил руководитель научной работы, замдиректора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов (ИНТиПМ) ДВФУ Евгений Папынов.

Эффективность технологии диффузионного спекания различных металлов планируется усилить за счет использования в качестве источника генерации тепла для разогрева многослойного композита импульсного электрического тока вместо индукционного разогрева — благодаря такому методу в том числе удалось понизить общую температуру процесса и значительно сократить период цикла изготовления ФГМ композита.

«Качество характеристик и эксплуатационных свойств изделия ученые подтверждали с помощью комплекса физико-механических испытаний в Московском авиационном институте и Политехническом институте ДВФУ», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в перспективе специалисты собираются применить разработку при изготовлении образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.