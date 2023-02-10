В сердцах российских автомобилистов поселился Китай

Одним из главных трендов авторынка России в 2022 году стал массовый приход китайских автомобилей. При этом эксперты уверены, что машины из Китая только простимулируют российский автопром. Об этом рассказали присутствующие в ходе конференции, посвященной презентации и обсуждению результатов ежегодного масштабного онлайн-исследования «Рейтинги Авто года в России», прошедшей в четверг в пресс-центре ТАСС.

«Совсем недавно мы подводили итоги ежегодной Национальной премии “Автомобиль года в России 2022” и размышляли о том, как просел автомобильный рынок в РФ. Прошло всего лишь полгода, посмотрите, ситуация меняется радикально. Появились, появляются и еще будут появляться игроки, занимающие освободившиеся ниши. Выявляются новые логистические цепочки, активнейшим образом развивается вторичный рынок и параллельный импорт. Довольно сложно назвать эту ситуацию концом автомобильного рынка в РФ, я бы сказал, что это начало формирования нового формата рынка современной России, с чем я и поздравляю», — начал председатель премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

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По его мнению, события, происходящие сейчас, и то, что было сделано в рамках опроса и исследования проведенных проектом «Рейтинги», и являются ориентиром, отображающим тренды автомобильного рынка РФ на ближайшее время.

«Если в премии основным лейтмотивом является выбор лучшего автомобиля в каждом классе, то в рейтингах мы фокусируем внимание на потребительской оценке игроков, которые представлены на рынке. Понять, что же в реальности происходит в сердцах и умах российских автомобилистов, и было основной задачей», — добавил он.

В текущем году, заметил журналист, автоэксперт Игорь Моржаретто, на авторынке РФ происходят тектонические сдвиги, что прямым образом отобразилось в результатах исследования. Так, в этот раз исследователи провели 12 детальных опросов. Участникам предлагалось высказать мнение в трех основных сегментах: все представленные в России новые авто, подержанные авто, а также новая часть рейтинга — китайские машины. По словам эксперта, в опросе приняли участие более 28 тысяч человек.

Китайцы завоевывают сердца, а «АвтоВАЗ» их сохраняет

Главным трендом 2022 года эксперты единогласно признали массовый приход китайских брендов в РФ. По данным Автостата, по итогам ушедшего года продажи китайских авто составили 122 тысячи единиц. Теперь авто из КНР занимают долю рынка равную 20%, тогда как в 2021 году эта она составляла лишь 7,5%.

Так, например, в категории «Новые современные автомобили» китайская модель Cherry Tiggo 8 PRO MAX заняла 4 место, причем она же получила самую высокую оценку в критерии «Уровень комфорта водителя и пассажиров». Впрочем, на вершину рейтинга забралась и отечественная новинка — машина Aurus Komendant, получив высший балл в критерии «Инновационные технологии».

Первые места в категории «Семейные автомобили: новые авто» удержали корейцы — Kia Carnival, Hynday Staria. Но даже в данном сегменте видно активное проникновение китайских брендов: 8-9 место получили Cherry Tiggo 8 PRO и Cherry Tiggo 7 PRO, 7 строчку заняла модель GAC GN8, которая появилась на российском рынке только летом 2022 года. «То есть мы видим, насколько быстро китайские автомобили пробивают себе дорогу к пристрастием российских потребителей», — заметили эксперты.

Несмотря на все трудности, достойнейшим образом показал себя российский и автопром. В категории «Многоцелевые автомобили» сильные позиции отразили модели марки Lada — Largus Cross и Largus, поделив 2-3 место. Схожая динамика прослеживается и в сегменте бывших в употреблении автомобилей. Например, лидером рейтинга в категории «Поддержанные авто: первая машина» стала Lada Granta, а на 7 и 8 строчки «зарулили» Lada Kalina и Lada Priora. Также в категории «Поддержанные авто: легенда» первое место получила Lada 4х4.

Впрочем, отечественные эксперты полагают, что китайский автопром проникнет и в другие сферы, в том числе в БУ-сектор, который все еще остается консервативным, а его резиденты отдают предпочтение иным маркам, в основном — западным. Сказывается и малая осведомленность россиян об автомобильных брендах Китая. Согласно исследованию, большая часть опрошенных знает не более, чем 10 производителей. Наиболее известной стали авто бренда Сhery.

«Скажу откровенно, я очень рад тому, что в сложившихся условиях ухода с российского бренда западных брендов, Китай реально смог оказать помощь, оперативно обеспечив замещение сбежавших компаний. Некоторые аналитики предполагают, что на российском рынке к концу этого года может появится порядка 100 марок китайских авто. Это будут машины на любой вкус и цвет, которые смогут удовлетворить потребности всех категорий, в том числе промышленности. Некоторые компании, которые с опасением смотрят на российский рынок, исходят чисто из экономического принципа. Это частные предприятия, должны соблюдать свои интересы и думаю, что в определенной степени их поступки понятны. Но в целом, мы видим, что китайский народ поддерживает хорошее сотрудничество с РФ во всех областях», — прокомментировал исследование директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

Российский автопром получит толчок для развития

В текущем году, резюмировал Игорь Моржаретто, ссылаясь на данные агентства Автостат, треть рынка будет за китайскими производителями, примерно 30%. При этом в комментарии «Эксперту» он заметил, что подобные показатели могут быть достигнуты даже без учета прихода новых брендов из Поднебесной на рынок РФ.

«И это если посчитать даже вместе с теми компаниями, которые собирают китайские авто не под своими брендами, в первую очередь — “Москвичом”. Такого рода проект еще будет у Lada в Санкт-Петербурге. Еще есть проект в Елабуге, где уже собирают автомобили под брендом “Соллерс”. С учетом таких “скрытых” китайцев — занятая доля достигнет и 40%», — отметил Игорь Моржаретто, уточнив,правда, что в новых рейтингах подобные «партнерские» авто будут указываться как российские.

Эксперт уверен, массовый приход китайцев не станет угрозой для российского автопрома, перед которым стоит амбициозная задача завоевать большую долю рынка. Скорее, он станет толчком для развития.

«У нас сегодня “АвтоВАЗ” занимает 30% рынка, а будет и все 40%. Он работает в сегменте, где у него нет конкурентов, но хочет расширить линейку за счет завода в Питере, выпуская там более дорогие машины. В нынешнем сегменте конкурировать с ним никто не может. Ведь никто не делает такие же недорогие авто. А в том сегменте, куда он будет заходить, уже есть китайцы. Но именно там и имеется самый большой дефицит», — заключил он.