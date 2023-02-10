В США оценили устойчивость российской экономики на фоне западных санкций

Российская экономика показала устойчивость даже после введения западных санкций.

Такое мнение в статье для издания The New York Times выразил американский историк экономики Николас Малдер. По словам специалиста, экономика РФ смогла остаться непоколебимой, благодаря эффективным ответным действиям, успешному сотрудничеству сот своими союзниками, а также выгодному положению на рынке.

«После введения западных ограничений Россия еще больше расширили и укрепила взаимодействие со государствами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока», – пояснил эксперт.

Кроме того, Малдер отметил позитивную роль ЦБ РФ в устойчивости российской экономики. В частности, он напомнил об увеличении процентной ставки и контроля со стороны регулятора за движением капитала.

Ранее «Эксперт» писал, что в Италии заявили о провале планов Запада по уничтожению российской экономики. Как отмечается в статье издания Corriere della Sera, несмотря на все прогнозы экономика РФ сейчас даже не переживает предсказываемый ей спад.

«Был момент неоправданного триумфа определённых кругов на Западе, который объяснялся недооценкой экономических возможностей России или переоценкой эффекта введённых санкций», – подчёркивается в публикации.

По мнению её автора, смягчить кризис в российской экономике помог рост цен на энергоносители. Именно это дало возможность компенсировать уменьшение объёма экспорта РФ.