Спасатели обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Сотрудники МЧС России нашли тела двух россиян — женщины и ребенка — на месте разрушенного дома в районе Хатай (Антакья).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — указывается в сообщении.

Уточняется, что российские спасатели с вечера 8 февраля разбирают завалы дома в Хатае, где проживала семья из РФ.

Ранее стало известно, что общее число жертв в Турции и Сирии превысило 20 тыс.

