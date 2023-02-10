Владимир Ефимов: бизнес Москвы нарастил потребление электроэнергии на 2% в 2022 году

Коммерческие предприятия Москвы в 2022 году нарастили потребление энергии на 2% до 32 млрд киловатт-часов по сравнению с 2021 годом. Это косвенно свидетельствует о росте производства товаров и услуг, сообщил 10 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем потребления электроэнергии в коммерческом секторе повышается по мере того, как компании наращивают производство товаров и услуг. Таким образом, данный показатель является важным косвенным признаком активности бизнеса, —сказал Владимир Ефимов. — По итогам 2022 года столичные организации увеличили энергопотребление почти на 2% по сравнению с 2021-м и на 11% – по сравнению с 2020-м». По его оценке, это также свидетельствует о бесперебойной работе компаний и предприятий Москвы и об их устойчивости в сложных экономических обстоятельствах.

В том числе, в декабре объем энергии, которую потребил бизнес-сектор столицы, достиг максимального значения за последние три года и составил 3,1 млрд киловатт-часов. А минимальный показатель зафиксировали в мае: 2,4 киловатт-часов. В конце весны и в течение лета этот уровень обычно снижается, поскольку световой день становится длиннее, а среднесуточная температура — выше.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, энергопотребление в 2022 году выросло у большинства категорий коммерческого сектора. Наибольшее увеличение этого показателя зафиксировали в строительстве: компании, работающие в этой отрасли, израсходовали около 1,3 млрд киловатт-часов: на 7,9% больше, чем в 2021-м.

В свою очередь, городской транспорт увеличил энергопотребление на 3,3% до 2,8 млрд киловатт-часов. Основной прирост обеспечил Московский метрополитен, в том числе за счет эксплуатации новых участков Большой кольцевой линии.

В промышленности этот показатель сократился на 1% до 4,9 млрд киловатт-часов. Это связано главным образом с переоснащением предприятий и повышением энергоэффективности их процессов, полагают в мэрии столицы.

В целом общее потребление энергии в Москве в 2022 году составило 44,1 млрд киловатт-часов: это на 1,3% выше, чем в прошлом году, и на 9,3% — чем в 2020-м.