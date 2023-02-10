Владимир Ефимов: объявлен конкурс на офсетный контракт на поставку противоопухолевых препаратов

Выпуск противоопухолевых препаратов локализуют в столице в рамках офсетного контракта. Инвестор вложит в предприятие 400 млн рублей, а город со свою очередь будет закупать продукцию в течение четырех лет. Прием заявок стартовал на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«До 15 февраля включительно Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке лекарств. Победитель локализует на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям. Инвестиции в проект составят не менее 400 миллионов рублей», – рассказал заместитель мэра.

Город обязуется закупать противоопухолевые препараты в течение четырех лет. Поставки планируется начать в 2026 году.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, благодаря подобным контрактам в фармотрасли жители столицы могут рассчитывать на бесперебойный доступ к лекарствам. «Город заинтересован в развитии такого сотрудничества с инвесторами и предлагает им дополнительные льготы – аренду земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий. Помимо офсетов на лекарства, город готов заключать контракты во всех сферах жизнеобеспечения», – отметил руководитель департамента.

Офсетные контракты начали заключать в столице в 2016 году. С июля прошлого года минимальный пород инвестиций снизили с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. Это расширило возможности по привлечению к заключению соглашений различных производителей. Помимо этого, появилась опция подписывать офсеты совместно с другими регионами – двумя или более субъектами РФ с минимальным объемом инвестиций – 400 млн рублей. Для закупок, проводимых в 2022–2023 годах, порог снизили до 100 млн рублей.