Владислав Овчинский: в 2022 году выпуск источников бесперебойного питания в Москве вырос в 10 раз

Столичный производитель «Тайтэн Пауэр Солюшн» нарастил выпуск источников бесперебойного питания (ИБП) быстрого реагирования в 10 раз в 2022 году благодаря уходу с рынка зарубежных аналогов. В этом году предприятие планирует поставить промышленникам более 300 единиц продукции. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Источники бесперебойного питания быстрее реагируют на сбои в электросети, чем обычные аккумуляторы. Поэтому такие устройства особенно востребованы в промышленности, где важно непрерывное питание для оборудования.

«В Москве производством такой системы занимается инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн». В прошлом году она увеличила производство суперконденсаторных ИБП в 10 раз. В этом году компания планирует поставку более 300 единиц продукции для систем автоматики промышленных предприятий», – рассказал Овчинский.

Российские предприятия показали готовность внедрять новейшие отечественные устройства для стабильной подачи энергии на производствах, добавил руководитель департамента. Разработку «Тайтэн Пауэр Солюшн» также включили в дорожную карту «Росатома» по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии.

Суперконденсаторные накопители занимают немного места, не требуют обслуживания и способны выдерживать экстремальные температуры от -45°С до +65°С, отметил гендиректор компании Владимир Ворожейкин. «Применение суперконденсаторов в системах автоматики полностью исключает расходы на оборот аккумуляторов, их хранение, замену и утилизацию, которые составляют существенную статью затрат в бюджете любой компании. Один из наших заказчиков после проведения реальных испытаний заказал у нас более 70 систем и полностью отказался от традиционных аккумуляторов», – сообщил он.