Власти разработают единую модель финансирования развития Севморпути — Трутнев

Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики поручил ведомствам разработать единую финансовую модель для Северного морского пути (СМП). В ее подготовке примут участие Минфин, Минвостокразвития, Росатом и ВЭБ.ДВ. Мера направлена на избежание проблем с финансированием и сроками реализации плана развития СМП до 2035 года, в том числе на фоне западных санкций.

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«Мы договорились о том, что сейчас Минфин, Минвостокразвития, Росатом и ВЭБ.ДВ разработают единую финансово-экономическую модель по Северному морскому пути, — цитирует «Прайм» выступление Трутнева перед журналистами. — Я не исключаю, что там придется найти новые решения в части финансирования этих работ для того, чтобы нигде не возникал дефицит финансовых средств. Может быть, кредит. Может быть, заем».

Вице-премьер добавил, что разделение арктических проектов на государственные и негосударственные «становится весьма относительным».

«Интересы развития Северного морского пути — это интересы государства российского, — подчеркнул он. — Если у какой-то компании нет финансирования, это не значит, что мы отходим в сторону и говорим: "сами решайте". Надо помогать. Поэтому финансово-экономическая модель должна быть общей».

Говоря о санкциях, полпред президента отметил, что они не остановили реализацию инвестиционных проектов в Арктике, хотя и создали определенные трудности с точки зрения объемов транзита.

«В 2022 году мы задачу выполнили. При плановом показателе в 32 млн тонн перевезли 34 млн тонн. Хороший результат, но это совсем не облегчает задачу нам в текущем 2023 году. В то же самое время, хочу сказать, что ответственность будет увеличиваться», — добавил Трутнев.

Кроме того, он предположил, что государство может принять повышенные обязательства для компаний в отношении перевозки грузов по СМП, чтобы компенсировать просевший транзит.

«Транзит у нас несколько снизился, нам надо эту разницу компенсировать, — сказал полпред. — Я не исключаю, что мы примем на правительстве решение, которое, скажем так, несколько повысит обязательства компаний».

Пи этом, подчеркнул Трутнев, все компании, взявшие на себя обязательства в рамках выполнения поручения президента РФ по увеличению грузопотока на СМП, несмотря на трудности, свои задачи выполняют. Планы по последовательному увеличению грузопотока на будут исполнены в срок.

«Ни одна компания не заявила о том, что существуют риски невыполнения. Все компании сказали, что задачи, поставленные в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации по 80 миллионам тонн к 2024 году, выполняются», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что помочь увеличить нагрузку на СМП может, в том числе, ускоренное включение в его инфраструктуру речных транспортных путей. В их числе Енисей, Обь и другие реки Сибири.

«Мы рассмотрели дополнительно вопросы, связанные с перевозками по внутренним речным путям, – пояснил Трутнев. — Был доклад министерства транспорта, они сказали о том, что в этом году будет проведена первая проводка экспериментальная. Но там, скажу честно, темпы не устраивают. Они должны работать быстрее».

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике вдоль северных берегов РФ. Общая протяженность от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 5,6 тыс. км, что делает его самым коротким морским маршрутом из Европы на Дальний Восток. План развития СМП до 2035 года был утвержден Правительством РФ в августе 2022 года. Он включает свыше 150 мероприятий и предполагает наращивание грузопотока с нынешних 30 с лишним миллионов тонн до 220 млн тонн в год. Общий объем финансирования плана — почти 1,8 трлн рублей, которые планируется привлечь из различных источников.

Ранее, в марте 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поставил задачу о повышении грузопотока по СМП до 80 млн тонн. Этот показатель был включен во все дальнейшие планы развития региона.