Военный эксперт назвал сроки столкновения российских войск с американской армией

Российский военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин оценил подготовку ВСУ к анонсированному наступлению.

В интервью изданию «Военное дело» он заявил, что сейчас украинская армия формирует два ударных корпуса, которые создаются по американской системе, по американским стандартам, по американской организации, с американским и европейским оружием.

Поэтому, по его словам, можно говорить, что уже в конце марта – начале апреля текущего года ВС РФ столкнутся фактически с американской армией.

«Там только наполнение будет украинское. Биороботы будут украинские, а организация будет натовской. Американцам плевать на то, сколько украинцев погибнет в противостоянии с Россией, им важно понять, будет ли их новая система эффективна в будущих войнах», – резюмировал военный эксперт Шурыгин.

Как ранее писал «Эксперт», НАТО для борьбы с Россией планирует повторить Вторую мировую войну «с помощью» Украины. Об этом, в частности, говорится в материале, опубликованном на портале World Socialist Web Site.

По мнению автора статьи Андре Дэймона, такой вывод напрашивается после заявления альянса и лидеров стран, входящих в него, о необходимости усиления военной помощи Киеву для поражения логистических и командных узлов России.

«Планируемая НАТО военная операция будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», – предположил журналист.