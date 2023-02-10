Зачем России цифровой рубль

В настоящее в нашей стране время широко обсуждается внедрение цифровой валюты Центрального банка (ЦВЦБ, цифровой рубль) — дополнительной формы денег наряду с наличным и безналичным рублём. Естественно, что применение новых денежных знаков в качестве элемента денежно-кредитной политики происходит в контексте текущего состояния и задач развития экономики и характеристик финансовой системы. Следовательно, осмысленная концепция использования цифрового рубля должна соотнести его потенциальный функционал — деньги как таковые и деньги как капитал — с требованиями социально-экономического развития страны.

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Во-первых, отметим, что основными отличиями ЦВЦБ от существующих безналичных денег являются индивидуальная идентифицируемость всякого цифрового рубля и возможность эмиссии и оборота без участия банков. С технологической точки зрения ЦВЦБ может дублировать или заменить наличность и банковские безналичные деньги, то есть выполнять как функцию меры стоимости, так и функцию финансового капитала.



Существующие в России электронные платёжные системы позволяют осуществлять проводки практически в реальном времени, технологически интегрируемы с аналогичными зарубежными системами и вполне пригодны для конструирования пользовательских аппаратно-программных решений. Иными словами, уже есть удобные, быстрые и надёжные электронные механизмы использования наличности и её безналичного эквивалента в оптово-розничной торговле. Для трансграничных же платежей основным риском является политический, который технологически не снимается.

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Во-вторых, сформулируем ключевые особенности текущего момента — необходимость индустриализации, значительного инвестирования в НТП, инфраструктуру и социально-значимые отрасли экономики — с учётом минимизации рисков избыточного накопления прибавочной стоимости и роста монетарной инфляции, и имея в виду дефицит бюджета и возможность роста агрегата М2 на 50-60 трлн рублей.

Здесь объём дополнительных денег в обороте рассчитан с учётом того, что на конец 2022 по данным Банка России денежный агрегат М2 составляет около 75 трлн рублей, а ВВП — около 130 трлн рублей, а в общем случае эти показатели должны быть близки. Очевидно, что такая постановка вопроса диктует необходимость не разработки новых платёжных приложений в телефонах, а масштабного применения государственного денежного капитала — для авансирования на труд, его предметы и средства в контексте финансирования производства, инфраструктуры, науки, образования, здравоохранения и экологии, то есть отраслей экономики, неинтересных для частного акционера.

Технологически цифровой рубль лишён основных недостатков существующей формы госкапитала — бюджетных средств. Эмиссия ЦВЦБ не требует участия третьих сторон (банков и правительства) и имеет низкие транзакционные издержки. Применение ЦВЦБ непосредственно трансформирует государственный денежный капитал в производительный, минуя дорогостоящий этап заимствования частного финансового капитала. Соответственно, целесообразно использовать ЦВЦБ для дополнения частного капитала и таким образом сформировать 3 контура использования денег в их трёх формах.

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Первый контур — наличность и её безналичный эквивалент, используемые, как и сейчас, для приобретения предметов потребления и торговли в широком смысле. Второй — существующий безналичный рубль: банковский финансовый капитал для инвестиций, соответствующих интересам частного акционер. Третий — цифровой рубль, являющийся государственным финансовым капиталом для инвестиций на плановой проектной основе в стратегических отраслях экономики.

Следовательно, основной задачей внедрения цифрового рубля становится оптимизация применения государственного денежного капитала с учётом минимизации рисков избыточного накопления прибавочной стоимости и роста монетарной инфляции. Соответственно, ЦВЦБ должен применятся в традиционных для государственного финансирования областей.

Первая из них — это инфраструктура, к которой относятся энергетические генерирующие мощности и сети, дороги, мосты, аэропорты, квантовая и традиционная связь, и тому подобное. Вторая — то, что относится к научно-техническому прогрессу и социально-значимым направлениям — науке и НИОКРам, здравоохранению, образованию, экологии и другим. Третья — производственные мощности в стратегических отраслях, таких, как авиа- и судостроение, космос, АПК, ВПК, квантовые вычислительные мощности.

В общем случае количество финансируемых проектов и, соответственно, объём эмиссии ЦВЦБ, ограничены доступностью труда и его предметов и средств, так как бессмысленно инвестировать в проект, если для его реализации недостаточно технологий, рабочей силы или средств производства.

В краткосрочной перспективе возможно и целесообразно замещение в производственных и инфраструктурных проектах денег из бюджета госкапиталом в форме ЦВЦБ — предположительно в размере нескольких триллионов рублей в год. В процессе увеличения количества денег в обороте вообще и в качестве капитала в частности, следует учитывать риски избыточного накопления прибавочной стоимости и роста монетарной инфляции. В среднесрочной перспективе ожидаем положительный эффект на инфляцию издержек вследствие значительного объёма инвестиций в науку, образование, НИОКР, здравоохранение и экологию.

Отметим основные особенности непосредственно применения цифрового рубля. Эмиссия ЦВЦБ осуществляется в объёме прямого проектного кредитования в стратегических отраслях экономики. Реализуется модель, сочетающая непосредственное производство денег (как выпуск наличности) и кредитную эмиссию (как создание безналичных денег в процессе кредитования). Учитывается финансовая взаимосвязанность во времени и унифицируется норма прибыли у субъектов хозяйственной деятельности на глубину производственной цепочки финансируемых проектов. Инвестиции для увеличения количества, номенклатуры и снижения стоимости средств и предметов труда — которыми может воспользоваться и частный, и государственный капитал — позволят снизить инфляцию издержек.

Прибавочная стоимость есть материализованный в денежной форме эффект на налоги, рассчитываемый по методологии межотраслевого баланса, симметрично соотнося обобществлённого заёмщика с государственным кредитором. Минимизируется риск её избыточного накопления при расширенном воспроизводстве так как исчезает необходимость в её капитализации и появляется возможность распределения непосредственно на общественно-значимые цели с учётом минимального риска роста монетарной инфляции. Кроме того, реализуется нормативно-правовое и институциональное разделение оборота ЦВЦБ и банковских безналичных денег для оптимизации использования государственного и частного капитала и собственно внедрения цифрового рубля.

Значительная часть инвестиций в виде ЦВЦБ в ходе реализации проектов будет конвертироваться в обычный безналичный рубль — для выплат ФОТ, налогов и сборов. Соответственно, дополнительная ликвидность позволит банкам использовать её в качестве финансового капитала, что означает увеличение процентного дохода, уменьшение средневзвешенной стоимости капитала и увеличение его размера, снижения рисков и возможность концентрации частного капитала на естественных для него инвестиционных проектах.

В этой связи отметим, что дополнительная ёмкость монетизации российской экономики порядка 60 трлн рублей индифферентна к акционерной принадлежности финансового капитала — государственный он или частный — что позволяет оптимизировать капитализацию прибавочной стоимости. Известно, что создание инфраструктуры предполагает увеличение предметов и средств труда (дороги, связь, энергетика и прочее), что, в свою очередь, создаёт инвестиционные возможности и для частного капитала — например, строительство жилой и коммерческой недвижимости у новых станций метро, транспортно-логистические проекты при постройке новых дорог и мостов, материализация результатов НТП в виде технологий или снижение их стоимости и так далее.

Очевидно, что практическое внедрение и использование цифрового рубля потребует и сделает возможным создание отдельной институциональной и нормативно-правовой среды, требующей осмысления не только с технологической, но и корпоративно-управленческой и политической точек зрения. Представляются неизбежными и некоторые правки банковского регулирования, в том числе пруденциального.