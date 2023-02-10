Западникам тут не место

Маркировка товаров в России ежегодно показывает эффективность: доля производителей, допускающих нарушения, снижается, качество выпускаемой продукции растет, а логистика поставок становится лучше.

В 2022 году, после введения западных и европейских санкций, производители столкнулись с новыми рисками. Часть игроков ушла с российского рынка и оказалось, что маркировка в значительной степени зависит от компаний из недружественных стран. Пока дефицита оборудования и его компонентов нет, но в среднесрочной перспективе России придется найти новых партнеров и самостоятельно начать производить необходимое для маркировки оборудование и программное обеспечение.

Важный эксперимент

Национальную систему маркировки товаров «Честный знак» начали внедрять в стране в 2019 году. Реализацией задачи занимается дочернее предприятие Центра развития перспективных технологий – ООО «Оператор-ЦРПТ». На данный момент маркировке подлежат лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины, фотоаппараты, молочная продукция и упакованная вода. С 1 апреля начнут поэтапно внедрять маркировку пива и слабоалкогольных напитков. Также в экспериментальном режиме маркируются БАДы, антисептики, медицинские изделия. Все отрасли промышленности планируют охватить к 2024 году.

Благодаря маркировке, за десять месяцев 2022 года только в категории «Лекарства» выявили бракованных препаратов более чем на 1 млрд рублей, а оборот контрафактных шин и покрышек сократился в 2 раза. Кроме того, выпускаемая продукция становится качественнее. Например, доля производителей сыра и сливочного масла, которые допускают нарушения, в прошлом году снизилась до 10%. Все эти некачественные товары без контроля посредством маркировки могли попасть в руки покупателей, их употребление могло нанести вред здоровью.

Более 50% компаний считают обязательную маркировку товаров полезной, следует из данных опроса ассоциации «РОСЭУ», Docrobot и «ТерраЛинк». Более половины – 67% уже внедрили маркировку товаров, а треть респондентов оптимистично оценивают перспективы внедрения системы. «Маркировка товаров – закономерный процесс, отражающий потребность рынка в качественной продукции. В первую очередь, это подтверждение качества товара, защищенность бренда от подделок и контрафакта, рост выручки легальных производителей. Во вторую, оптимизация процессов, которая позволяет любому бизнесу работать проще и эффективнее», – считает СЕО Docrobot Евгений Шелковников.

В этом году планируется также сделать невозможной покупку просроченной продукции, которая порой из-за человеческого фактора остается на полках магазинов. Такую систему уже внедрили в сети магазинов «Магнит». Также о готовности принять участие в эксперименте сообщили в сетях «Азбука вкуса» и «Детский мир».

Маркировка сделала возможным сбор данных о том, где и сколько товаров продается. Благодаря подписанному в феврале президентом РФ Владимиром Путиным указу, эти данные смогут в обезличенном виде получать различные представители бизнеса. Как считают эксперты, это придаст серьезный импульс развитию диджитал-отрасли и сектору больших данных. Предприниматели смогут более точечно настраивать поставки, что снизит объем нереализованной продукции. Кроме того, аналитика станет доступна малому и среднему бизнесу, которые в отличие от крупных производителей не обладают большим штатом для произведения таких подсчетов самостоятельно.

Суверенитет рынка

В случае сбоев в нанесении маркировки на рынке может возникнуть дефицит товаров. Поэтому важно, чтобы все компоненты для этой задачи всегда были в наличии и доступны для поставок. О важности технологического суверенитета не раз заявляли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Президент страны. В Минпромторге о локализации оборудования для маркировки товаров задумались в 2022 году, после введения антироссийских санкций. Российские предприятия и даже крупные промышленные консорциумы сообщили о готовности участвовать в проектах по локализации. Из-за того, что маркировка стартовала относительно недавно (в 2019 году), в ближайшие 3-5 лет оборудование не будет нуждаться в замене, считают эксперты. За образовавшийся временной промежуток планируется локализовать большинство элементов ключевого оборудования и расходников. На эти цели только оператор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) планирует вложить 300 млн рублей, также предполагается федеральное финансирование.

Главное оборудование для маркировки – принтеры и камеры, способные считывать код. Основные поставщики принтеров и расходных материалов – компании Videojet Technologies и Linx (Великобритания), Markem Imaje (Швейцария), камер – Cognex (США) и Omron (Япония). При этом, например, компания Videojet Technologies уже официально покинула российский рынок. Однако, далеко не все иностранные компании-интеграторы маркировки покинули отечественный рынок, многие остались и продолжают успешно развивать свои проекты на российских предприятиях. Так, например, в фармацевтической промышленности остались немецкая компания Фарма Унион, Marchesini Group Spa(Италия). Не малую часть на отечественном рынке контролирует итальянская компания-интегратор маркировки «Антарес Вижн Рус», осуществляя работу на своём софте и оборудовании в секторе пищевой и фармацевтической промышленности.

По данным ЦРПТ, по состоянию на 2022 год менее 50% кодов маркировки во всех отраслях наносилось на оборудовании из недружественных стран, и эта доля постоянно снижается. Западному оборудованию нашли альтернативу среди решений отечественных производителей, а также из Азиатского региона и с Ближнего Востока. В частности, более 80% оборудования для производства и нанесения этикеток завозится из стран Азии и ЕАЭС. Между тем, по мере присоединения новых отраслей к программе маркировки спрос на оборудование растет. Например, пивоваренные компании, которые присоединятся к маркировке в апреле, подали более 150 заявок на льготное оснащение производственных линий для маркировки, сообщали в ЦРПТ.

Помимо оборудования, важно локализовать и программное обеспечение. Пока жестких требований по работе именно на отечественном софте нет, но как показала практика прошлого года, уход западной компании может серьезно притормозить работу отрасли. Например, летом 2022 года о прекращении работы в России сообщила компания Tetra Pak. Пока бизнес передавали новым собственникам, на предприятии образовались простои. Задержки в реализации нефтяного проекта «Сахалин-1» произошли после ухода американской ExxonMobil. Так, в июле прошлого года добыча нефти сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. В некоторых секторах, например, в легкой промышленности, проблему с уходом иностранных брендов удалось решить параллельным импортом. В случае с маркировкой риски ухода западного партнера выше, поскольку простои в поставках могут принести гораздо большие убытки. Так, молочная продукция и лекарства имеют ограниченный срок годности. Если вовремя не отправить такие товары на реализацию (что невозможно без нанесения маркировки), то весь объем произведенной продукции может быть утерян.

Еще до введения санкций президент РФ предлагал ввести персональную ответственность для руководителей госкомпаний, в которых не достигаются показатели по переходу на отечественное программное оборудование. В условиях ограничений актуальность этого предложения возросла. По оценке члена правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», председателя совета директоров компании «АСКОН» Александра Голикова, в госсекторе от всего ПО доля отечественных программных продуктов составляет около 30%. С 1 января 2025 года органам власти, госфондам, госкомпаниям запретят пользоваться средствами защиты информации недружественных стран. Поэтому переход на отечественные программы при маркировке также выглядит логичным.