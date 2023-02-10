Зимний крик «ястреба»: ЦБ намекнул на изменение ключевой ставки

Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений и «ястребиная» риторика пресс-релиза регулятора и его главы Эльвиры Набиуллиной не стала сюрпризом для рынка и утвердила его во мнении, что ЦБ будет продолжать бороться с инфляцией и не допустит обвала рубля.

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«Можно сказать, что регулятор решил соблюсти баланс между нуждами бюджета и борьбой с растущей инфляцией, поскольку снижать ставку не стоит из-за растущих проинфляционных факторов. Повышать тоже неприятно, потому что привлекать деньги в бюджет станет дороже», — отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Павел Митрофанов.

С ним согласен и управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков, который в интервью «Эксперту» заявил, что в борьбе с начинающимся разгоном потребительских цен ЦБ принял сбалансированное и правильное решение. Очевидно, что увеличение госрасходов разгоняет денежную массу (агрегат М2), которая выросла в 2022 году на 24,4% г/г. С учетом же сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданий предприятий и населения, а также ослабления рубля к бивалютной корзине, говорить о снижении ключевой ставки не приходится.

Практически все аналитики видят в словах Банка России о повышении проинфляционных рисков, вызванных во многом ростом расходов бюджета, высокую вероятность повышения ставки в самой ближайшей перспективе.

«Вероятность повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании 17 марта возрастает, но решение будет зависеть от экономических данных», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Мы ждем повышения ставки в 2023 году. С учетом недельных данных за январь – начало февраля 2023 года, сезонно скорректированный показатель инфляции, по ряду оценок, разогнался в диапазон 6,5-8% при таргете в 4%. Если такая динамика будет устойчивой, ключевую ставку придется поднимать до уровня 9% и выше уже в первом полугодии 2023 года. Как раз такой “потолок” по ставке и указан в обновленном среднесрочном прогнозе по ставке, опубликованном сегодня», — конкретизировал прогноз Воронков.

Финансисты к такому решению готовы. Об этом, в частности, свидетельствует начатое с конца прошлой недели снижение Индекса Мосбиржи гособлигаций, который отражает динамику наиболее ликвидных бондов Минфина. Чем ниже цена на ОФЗ, тем выше их доходность, и это свидетельствует о том, что рынок ждет повышения ставки и роста стоимости заимствований Минфина.

По этой же причине начали повышаться кредитные и депозитные ставки банков.

«В российских банках с сентября по текущий момент ставки по кредитам росли. Так, например, средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам для физлиц на конец 2022 года были около 20% годовых (данные с сайта ЦБ), и прирост составил с сентября 1% в месяц. Средняя ставка по депозитам тоже изменилась, но в лучшую сторону. В первой десятке банков страны ставка привлечения средств на депозиты выросла с 6,7% в сентябре до 8,03% в январе. Согласитесь, спред существенный», — приводит данные Митрофанов.

Ожидание ужесточения денежно-кредитной политики Банка России затормозило обесценивание рубля, который сегодня подешевел к доллару лишь на треть процента. Здесь ключевыми стали слова Набиуллиной о том, что у Минфина вполне достаточно накопленных юаней для продолжения следованию бюджетного правила.

При этом глава ЦБ отметила, что с юанями не проводится никаких других операций, кроме продажи их в рамках бюджетного правила. Это значит, что у Минфина есть запас на обозримую перспективу для продолжения поддержки рубля в случае падения нефтегазовых доходов.

Между тем, вице-премьер Александр Новак заявил о снижении добычи нефти в Росси и на 500 тыс. баррелей в сутки с марта. Решение на стало неожиданностью, поскольку тот же Новак раньше не исключал сокращения добычи вплоть до 800 тыс. баррелей в день.

На этой информации мировые цены на нефть сегодня выросли примерно на 2% до $86 за баррель. Но это не сильно поддержало рубль, поскольку трейдеры увидели в решении снизить российскую добычу пока еще отсутствие возможностей полностью компенсировать потери европейского рынка перенаправлением поставок в другие страны.

Техническая картина по паре доллар-рубль не изменилась: после пробоя сопротивления 72,2 целью движения пары выступает район 75. Однако рубль выгладит сильно перепроданным, в ближайшее время спекулянты могут начать фиксировать прибыль, что вызовет небольшое, и, скорее всего, временное укрепление рубля.