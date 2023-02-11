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S&P 500 и Nasdaq пережили худшую неделю года

Глеб Баранов
11 февраля 2023, 11:07

Впервые в этом году все основные фондовые индексы США закрыли неделю в минус. Распродажа технологических акций оборвала «медвежье ралли», но окончательно его судьба будет решена не раньше вторника, когда выйдут данные по инфляции.

Seth Wenig/AP/TASS