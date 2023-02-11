S&P 500 и Nasdaq пережили худшую неделю года

Вчера распродажи технологических акций, стартовавшие еще в прошлую пятницу после публикации статистики с рынка труда США, продолжились. Они шли всю неделю, прервавшись лишь во вторник на скоротечное ралли, когда рынку послышалось в словах председателя ФРС Джерома Пауэлла что-то «голубиное».

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