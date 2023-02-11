Аналитики предупредили об убыточности инвестиций в московские квартиры

Покупка квартиры в столице в ближайшие два-три года будет не самым лучшим вложением средств. Из-за снижения цен на жилье доходность таких инвестиций окажется ниже процентов по банковским депозитам, рассказали РИА Недвижимость опрошенные аналитики.

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«Сейчас средняя цена квадратного метра московского жилья снижается. Этот тренд продолжается с апреля 2022 года, снижение цены в объявлениях о продаже составляет в пределах 1% каждый месяц. То есть с марта они просели примерно на 10%», — отметил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Согласно данным агентства «Инком-Недвижимость», средний размер сделки с однокомнатной квартирой на вторичном рынке в старых границах Москвы составляет сейчас 9 млн рублей, на рынке новостроек – 11 млн.

Как пояснил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов, инвестиционная доходность жилья в Москве традиционно рассчитывается как разница между ценой покупки и последующей продажи. По его словам, максимально доходным московское жилье было в 2006 году, так как цены на него сильно росли. Средняя цена квадратного метра за тот год увеличилась почти вдвое – с 2,2 до 4,2 тыс. долларов. Емельянов также отметил, что циклы снижения цен на жилье традиционно длятся два-три года, и нынешний цикл, «судя по всему, только начался». Сдача квартиры в аренду, по его мнению, тоже не принесет особой прибыли.

«Возьмем для расчета квартиру стоимостью 10 млн рублей, это удобная круглая цифра. Если ориентироваться на эту стоимость и на среднюю арендную ставку в 40-45 тыс. рублей в месяц (480-540 тыс. рублей в год), то покупка квартиры окупится через 18,5-20 лет», — отметил Емельянов.

Он пояснил, что в Москве доходность аренды низкая из-за высоких цен на покупку недвижимости. И этот вариант подойдет только тем, кто получил квартиру в наследство.

По оценкам «Авито Недвижимости», в 2022 году стоимость аренды квартир в Москве снизились на 9% для «однушек», на 15% для «двушек» и на 30% для «трешек».

