Автоэкстремалы на «Москвиче» доехали из Якутска в Магадан

Команда экстремальной автомобильной экспедиции «Москвич в Арктике», выехавшая 5 февраля из Якутска в Магадан, добралась до пункта назначения, выполнив первый этап проекта. Большую часть пути их сопровождали морозы за минус 50 градусов. У легендарного «Москвича 412» 1976 года выпуска замерз двигатель и выдавило масло от сильного мороза, потрескалась вся краска на капоте, но автомобиль, проехав около 2 тыс. км, достойно выдержал испытание. На втором этапе команда спортивного «Москвича», который неоднократно принимал участие в гонках, планирует добраться до самого северного континентального города Евразии — чукотского Певека, сообщил ТАСС руководитель проекта член Русского географического общества Богдан Булычев.

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«Мы закончили первый этап в городе Магадане. Все отлично. Основной маршрут первого этапа прошел по территории Якутии и Магаданской области. Большую часть маршрута стояли морозы ниже 50 градусов», — рассказал Булычев.

Второй этап планируется провести зимой следующего года. Он пройдет по маршруту Магадан — Певек через трассу «Колыма», зимник и по льду Северного Ледовитого океана. После достижения города Певека летом 2024 года будет дан старт третьему этапу проекта — от Певека до поселка Эгвекинот. Четверо путешественников запланировали установить рекорд, проехав от побережья Северного Ледовитого океана до берегов Тихого. Впервые техника с задним приводом должна соединить два океана. Далее из Эгвекинота автомобиль доставят в порт Владивостока, откуда уже начнется четвертый этап, в котором «Москвич» поедет своим ходом до Москвы, чтобы финишировать на Красной площади.

