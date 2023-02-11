Для прорывных разработок: инженеров для компаний РФ подготовят по опережающей программе

В России появятся более 500 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, порядка 2,5 тыс. выпускников 30 передовых инженерных школ получат работу в отечественных высокотехнологичных компаниях до конца 2024 года. Об этом сообщила замдиректора департамента госслужбы и административной деятельности Минобрнауки РФ Асият Бабаева в рамках круглого стола «Развитие кадрового потенциала как инструмента повышения обороноспособности страны в условиях санкционного давления и СВО», прошедшего в Ростове-на-Дону.

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«Создается 30 передовых инженерных школ в приоритетных высокотехнологичных отраслях — промышленная экология и биотехнология, химическое машиностроение, искусственный интеллект, программная инженерия, ядерная энергетика и другие. К 2024 году в партнерстве с высокотехнологичными компаниями появятся более 500 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, 1 164 гранта для лучших студентов на прохождение практик в компаниях. Более 2,5 тыс. выпускников передовых инженерных школ будут трудоустроены в высокотехнологичные компании РФ. Кроме того, 28 тыс. преподавателей технических университетов пройдут повышение квалификации на базе этих передовых инженерных школ», — цитирует ТАСС Бабаеву.

Она также отметила, что на текущий учебный год количество бюджетных мест по инженерным специальностям установлено на уровне 268,746 тысяч, что на 20,806 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» (ПИШ) стартовал в 2022 году и стал частью госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Как сообщается на сайте Минобрнауки, целью этого проекта является «обеспечение высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости». Выпускники этих школ должны обеспечить «прорывные разработки» для решения задач, «соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в области технологического развития РФ». На финансирование проекта будет выделено 33 млрд рублей до 2024 года.

