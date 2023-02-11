Глава Белгородской области сообщил о новых обстрелах

Войска ВСУ нанесли удар по городу Шебекино, пострадали трое мужчин, повреждены три машины, три прилета пришлись на территорию промпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее в этот же день он написал об обстреле села Муром Шебекинского района и об атаке беспилотниками инфраструктурного объекта в Яковлевском городском округе.

Статья по теме: Жителей приграничного Шебекина отселили в Старый Оскол

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести. По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах», — написал Гладков.

Несколькими минутами ранее он сообщил об обстреле села Муром Шебекинского округа, в результате которого были повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. А утром глава региона оповестил об атаке беспилотниками инфраструктурного объекта в Яковлевском округе. Жертв и пострадавших в обоих случаях не было.

