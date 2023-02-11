Главный онколог РФ назвал самые распространенные виды рака у россиян

Самым распространенным видом рака у российских мужчин является рак трахеи, бронхов и легкого, а у женщин — рак молочной железы, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

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«У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин – рак молочной железы, больше 22%», — рассказал Каприн.

Он отметил, что благодаря своевременному скринингу, 72% случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии. В случае с раком легкого этот показатель ниже, так как диагностировать его на начальном этапе значительно сложнее.

В числе факторов риска онколог назвал ожирение, которое повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, возникновению рака способствуют курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса. Также, по его словам, недавно появились данные, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, однако эту информацию еще предстоит тщательно проанализировать.

