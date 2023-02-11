Финансовые рынки Ценные бумаги

Инвесторы выносят деньги из глобальных фондов акций

Глеб Баранов
11 февраля 2023, 00:50

На этой неделе глобальные фонды акций впервые с начала января зафиксировали отток средств. Ралли на мировых рынках выдыхается – и инвесторы потянулись с деньгами на выход

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