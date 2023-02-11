Как сообщило вчера агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, глобальные фонды акций на неделе, завершившейся 8 февраля, впервые с замера 29 декабря – 4 января показали отток средств. Он не слишком велик ($209 млн), но вполне может обозначать начало новой тенденции на рынке.
Инвесторы выносят деньги из глобальных фондов акций
На этой неделе глобальные фонды акций впервые с начала января зафиксировали отток средств. Ралли на мировых рынках выдыхается – и инвесторы потянулись с деньгами на выход
Piqsels
Реклама
Новости партнеров