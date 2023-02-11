Инвесторы выносят деньги из глобальных фондов акций

Как сообщило вчера агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, глобальные фонды акций на неделе, завершившейся 8 февраля, впервые с замера 29 декабря – 4 января показали отток средств. Он не слишком велик ($209 млн), но вполне может обозначать начало новой тенденции на рынке.

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