Овчинский: Черкизовский мясоперерабатывающий завод модернизируют

Строительство двух новых корпусов на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в рамках масштабного инвестиционного проекта перешло в финальную стадию. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод завершает возведение производственных объектов, в том числе ремонтной мастерской легкового автотранспорта и сервиса по обслуживанию дизельных погрузчиков. Реализация проекта предусматривает создание 20 рабочих мест», – рассказал Овчинский.

Новые корпуса расположатся на участке площадью 0,24 гектара. Благодаря льготам со стороны городского правительства предприятие сможет снизить затраты на услуги по логистике и ремонту. Вырученные средства направят на развитие производства, а также увеличение объемов выпуска продукции, добавил глава департамента.

Ранее город поддержал завод за счет присвоения статуса промышленного комплекса в 2016 году. Благодаря этому предприятие сэкономило на налогах более 80 млн рублей и направило их на модернизацию.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод – одно из старейших предприятий группы «Черкизово», которое обеспечивает мясной продукцией московские и другие регионы страны. Ежегодно здесь изготавливают свыше 100 тысяч тонн продукции.