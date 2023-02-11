Политолог Аркатов о необходимых для победы в СВО условиях: руководство страны должно быть готово ответственно трудиться

Победа в рамках специальной военной операции неминуемо включает консолидацию усилий военным и политическим руководством страны, а также его готовность ответственно трудиться для выполнения поставленных задач. Такое мнение озвучил политолог Иван Аркатов.

Ранее бизнесмен из Санкт-Петербурга в интервью с руководителем проекта WarGonzo Семеном Пеговым спрогнозировал несколько сценариев относительно длительности СВО. Предприниматель считает, что установление контроля над ЛНР и ДНР займет полтора-два года, а выход к Днепру — уже три. Однако он подчеркнул, что успех в первую очередь требует максимально возможный вклад от каждого.

Аркатов поддержал точку зрения о важности упорного труда для достижения победы в конфликте. Политолог уверен, что военное и политическое руководство страны должно быть едино в желании качественно трудиться и добиваться поставленных целей.

«Зайду немного издалека. Когда распался СССР, Россия на некоторое время превратилась в поставщика полезных ископаемых для остального мира. Очень многие люди в нашей стране перестроились под эти реалии и теперь их заботит только выгода. Поэтому у нас есть сторонники мира на невыгодных условиях ради сохранения собственных капиталов и возможностей вести экономическую деятельность. Мы также видим тех, кто выступает за продолжение конфликта до полного уничтожения врага. А нужна стране так называемая Партия Победы — люди, которые сделают все необходимое для выполнения задач», — подчеркивает Аркатов.

Он отметил, что успех требует еще и эффективного взаимодействия между профильными ведомствами и внутри них. Они обязаны прекратить конкурировать ради блага Отечества.

«Разумеется, коммуникация имеет очень важное значение. Она практически залог успеха. Но речь идет именно о практической реализации этого принципа, а не о громких заявлениях и шапкозакидательстве», — подытожил политолог.