Россиян предупредили об увеличении платежек за ЖКХ с 1 марта

Потребляемые на общедомовые нужды (ОДН) коммунальные ресурсы собственники жилья с 1 марта будут оплачивать, исходя из фактического потребления, если установлен счетчик, а если его нет, то по измененным нормативам. Соответствующие поправки правительство внесло в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

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Расходы на ОДН определяются либо по нормативам, либо по фактическому потреблению, согласно показаниям общедомовых приборов учета. Во втором случае расходы распределяются между всеми жильцами пропорционально занимаемой площади.

«Нормативы в некоторых регионах занижали, а разницу за ОДН доплачивала управляющая компания. Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому. Фактическое потребление может оказаться выше нормативного, а значит, стоит приготовиться к изменениям цифр в платежках», — предупредила Разворотнева.

Таким образом, у управляющих компаний забот станет меньше, так как их перестанут беспокоить утечки воды в подвале и круглосуточно включенный свет на этажах, отметила она. При этом депутат порекомендовала «не стесняться» задавать своей УК «неудобные вопросы» и требовать разъяснений, так как во время изменений правил, ошибки с их стороны могут быть как непреднамеренными, так и «вполне рукотворными и сознательными, под шумок».

Разворотнева сообщила также хорошую новость о том, что с 1 марта, согласно тем же поправкам, люди смогут не платить за вывоз мусора, если отсутствовали дома более пяти дней. Для перерасчета нужно будет написать заявление в управляющую компанию и приложить доказательства: авиа или ж/д билеты, турпутевку, командировочное удостоверение. Главное успеть сделать это в 30-дневный срок с момента возвращения домой.

