Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», — подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что на Купянском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. На Красно-Лиманском направлении ликвидировано до 120-ти украинских военнослужащих, одна БМП, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20. На Донецком направлении потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также РЛС производства США AN/TPQ-50. Кроме того, там были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком направлении потери Киева составили более 95-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две БМП, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, три гаубицы Д-20, гаубица «Гиацинт-Б» и три склада боеприпасов. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также склад боеприпасов ВСУ.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, Вооруженные силы РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах. В районе Нового Буга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения ЗРК «С-300», а вблизи Шебелинки Харьковской области — РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6. Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

