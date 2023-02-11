«Цирк уродов»: Медведев прокомментировал поездку Зеленского в Европу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «бородатой фотомоделью в зеленой вонючей футболке, которая проехалась цирком шапито по Европе». Нынешних европейских «лидеров» он счел «жалкими дилетантами, махровыми русофобами и интеллектуальными пигмеями», которые «никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками». Кроме того, зампред Совбеза предсказал исчезновение Европы, при этом роль Зевса-похитителя в этот раз, по его мнению, исполнит «нахрапистая Америка».

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«Нынешние европейские "лидеры", сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи, никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками. Теми, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего "чёса" украинских вымогателей. Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он предположил, что для прямых потомков граждан Римской империи должно быть очень унизительно зависеть от «Большого американского брата», и предсказал, что закончится «это правление экзальтированных младоевропейских фриков» весьма плачевно.

«Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — подчеркнул Медведев.

