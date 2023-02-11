В Башкирии начнут производить сельхозтехнику совместно с белорусами

Белорусская компания «Амкодор» разместит на территории индустриального парка «Уфимский» в Башкирии завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна и завод по производству коммунальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. Произведенную технику планируется поставлять в российские регионы и страны Азии.

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«Мы за год построим новый завод совместно с "Амкодором". Это 25 тысяч кв. метров производственных помещений, где будут выпускать агрегаты для обработки зерна после уборки. Это зерносушилки и зернохранилища, которые сегодня чрезвычайно востребованы у нас в республике и в целом в Российской Федерации. Это первый этап. Мы вместе с "Амкодором" также приступили к реализации проекта сервисного центра компании, потому что без него невозможна дальнейшая работа. Это 5 тысяч кв. метров производственных помещений», — сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Предприятия, расположенные на территории индустриального парка «Уфимский», освобождаются от налога на имущество. После включения парка в состав особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» резидентам будут предоставлены дополнительные преференции в виде снижения налоговых ставок, ускоренной амортизации, арендных льгот, а также действия свободной таможенной зоны, отметил первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

По словам председателя совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина, произведенную в Уфе сельхозтехнику планируется поставлять в регионы России и страны Азии.

Летом прошлого года правительство Башкортостана, Корпорация развития республики и компания «Амкодор» заключили соглашение об инвестиционных намерениях по созданию нового предприятия и производственно-сервисного центра с общим объемом инвестиций 2,5 млрд рублей. В результате реализации этого проекта должно появиться более 200 рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы региона.

