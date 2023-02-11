В первые 72 часа: в Финляндии начали готовить население к ЧС

В Финляндии впервые прошел общенациональный День готовности к экстренной ситуации. Тренинги по подготовке граждан к чрезвычайным событиям начали проводиться гораздо чаще, чем раньше, а число их участников выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Yle.

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«На курсах граждан учат базовым аспектам такой подготовки. Что нужно иметь дома, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации можно было спокойно просуществовать 72 часа? Нужны не только фонарики и еда, но и, например, лекарства и вода», — рассказал ведущий специалист по обучению Ассоциации спасателей Западной Финляндии Ансси Ламминен.

Издание перечисляет позиции, которые обязательно должны быть в каждом доме. Это емкости для воды (чистые и с крышками); еда, которую легко приготовить, и которая подходит для всех членов семьи; корм для домашних питомцев; радио и фонарик на батарейках и сами батарейки; внешний аккумулятор (для зарядки телефона); туристическая горелка, спички; наличные деньги; лекарства; средства гигиены; аптечка первой помощи; ручной огнетушитель/противопожарное полотно.

По словам Ламминен, сейчас в Финляндии насчитывается более 500 инструкторов по подготовке к экстренным ситуациям, многие из них проводят обучение бесплатно и специализируются на аспектах, связанных с выживанием в первые 72 часа. При этом на курсах рассматриваются не только внешнеполитические угрозы, но и внутригосударственные.

«Многие еще помнят ураган Дагмар, охвативший Скандинавский полуостров десять лет назад. Перебои с электричеством могут возникнуть и по причине природной катастрофы. Каждому следует задуматься, есть ли в доме все необходимое на случай экстренной ситуации», — подчеркнул Ламминен.