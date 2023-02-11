В Роскосмосе заявили, что разгерметизация «Прогресса МС-21» не повлияет на вывод его с орбиты

Специалисты подмосковного Центра управления полетами по телеметрической информации зафиксировали разгерметизацию в грузовом корабле «Прогресс МС-21». Данный инцидент никак не повлиял на стыковку прилетевшего к МКС грузовика «Прогресс МС-22» и не окажет влияния на дальнейшую программу полета станции. Вывести «Прогресс МС-21» с орбиты и затопить в океане планируется, как и прежде, 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

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«Разгерметизация грузовика "Прогресс МС-21" не повлияет на дату выведения корабля с орбиты и затопления в Тихом океане. Оно произойдет по плану, 18 февраля», — заявили в Роскосмосе.

Ранее в Telegram-канале госкорпорации появилось сообщение о разгерметизации «Прогресса МС-21». Специалисты отметили, что переходной люк в корабль закрыт, что говорит об изоляции его от общего объема станции.

«Все запланированное к удалению оборудование уже находится в корабле. Причины его разгерметизации выясняются. Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, его самочувствие хорошее», — добавили в Роскосмосе.

