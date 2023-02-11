Восемь из 14: страны постсоветского пространства оценили на предмет дружественности к РФ

Россия сохраняет дружественные отношения как минимум с восемью соседними государствами из 14 бывших республик СССР. В рейтинге, подготовленном Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК) по итогам 2022 года, относительно дружественными названы еще две страны и четыре — полностью недружественными.

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«Оценка дружественности проводилась по 10 группам коммуникаций и 68 показателям. Методика оценки разработана НИИРК. В ходе мониторинга анализируются комплекс коммуникаций: внешнеполитические, экономические, медиа коммуникации, коммуникации в образовании, науке, культуре, молодежные связи, религиозный диалог и другие», — пояснили в НИИРК.

Первое место в рейтинге заняла Белоруссия, получившая наивысшие оценки по всем видам коммуникаций (88,4). На втором месте — Кыргызстан (60,6), на третьем — Узбекистан (59,3). Далее следуют Казахстан (58,4), Армения (58,3), Таджикистан (57,9), Азербайджан (57) и Туркменистан (47,1). Грузия (24,2) и Молдова (8,3) названы относительно дружественными. Из четырех государств, признанных недружественными России, лидером антирейтинга является Украина (-83,6), затем следует Эстония (-51,8), Литва (-49) и Латвия (-45,8).

«Усилилась поляризация дружественности и недружественности коммуникационных режимов: ухудшились условия для развития коммуникаций (вплоть за запрета) в недружественных режимах (Украина, Эстония, Литва, Латвия) и улучшились условия для некоторых коммуникаций в ряде дружественных режимов, которые ранее были достаточно сдержаны (Туркменистан, Узбекистан). В некоторых относительно дружественных странах (Грузия) улучшились условия для развития экономических коммуникаций», — говорится в пояснении НИИРК.

Кроме того, эксперты выделили группу флуктуирующих коммуникационных режимов (Армения, Кыргызстан, Казахстан), в которых условия развития дружественных коммуникаций, вероятно, будут меняться в 2023 году. Причем, вектор изменений будет зависеть в том числе «от способности России выбрать правильные коммуникационные стратегии».

