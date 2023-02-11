Есть еще «Пушкины» в недрах России: Кадыров в стихах осудил «вирши» Слепакова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал стихотворение, посвященное российскому комедийному актеру Семену Слепакову, который «недавно, нацистам в угоду, сбацал про "русскую маму" народу».

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«Тошно мне здесь разбирать эти "вирши"/ Был популярный хохмач — да и вышел/ Мода пошла у зажравшихся хамов /Хором Кормилицу бывшую хаять/ Ну ничего! Мы все сами осилим…/ Есть еще "Пушкины" в недрах России/ Что о героях баталий жестоких/ Славные песни оставят потомкам», — говорится в стихотворении Кадырова.

Напоследок глава Чечни выразил уверенность, что таких «хайпоедов», работающих «на предательской ниве», в Тель-Авиве тоже не любят.

