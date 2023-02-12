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Акции недели: надувной сезон «третьего эшелона»

Глеб Баранов
12 февраля 2023, 14:04

Лучший результат по итогам недели на российском рынке показали акции «Росбанка» – 106,87%. Но они были лишь последней из многих бумаг «второго эшелона», взлетавших в последние дни в результате манипуляций, а затем вновь рушившихся.

Артем Геодакян/ТАСС