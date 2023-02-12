Акции недели: надувной сезон «третьего эшелона»

На этой неделе Индекс МосБиржи прибавил 0,59%, а лучший результат в его составе показали депозитарные расписки Globaltrans Investment – 6,86%. На пике роста они прибавляли к закрытию прошлой пятницы и 10,7%, но ни их динамика, ни даже объем торгов и рядом не стояли с некоторыми акциями «третьего эшелона».

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