Будет лучше по качеству и стилю: в Минпромторге пообещали заместить продукцию Uniqlo

Российским производителям не составит труда заменить Uniqlo в случае ухода из страны японского производителя и продавца одежды. Его площади в торговых центрах тоже пустовать не будут, поскольку «хорошее место пустым не бывает», заявил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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«Uniqlo — это бренд, специализирующийся на повседневной одежде и одежде для активного отдыха. Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю», — заявил Евтухов.

В кулуарах конференции X5 Group «Малому бизнесу — большую полку», отвечая на вопросы журналистов, он также выразил уверенность, что освободившиеся площади в торговых центрах пустовать не будут.

«Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками. А также компании из дружественных стран приходят с хорошей продукцией», — отметил Евтухов.

Ранее стало известно, что бренд Uniqlo, приостановивший деятельность в России весной 2022 года, возможно, больше не возобновит работу в стране.

