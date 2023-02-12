Экспорт российской агропродукции в Саудовскую Аравию вырос на 50%

Экспорт российской агропродукции в Саудовскую Аравию за прошлый год вырос на 49,9%, приблизившись к $1 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. Он считает, что сотрудничество в сельхознаправлении могло бы стать «локомотивом развития всего комплекса российско-саудовских торгово-экономических отношений».

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«В 2022 году экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию беспрецедентно увеличился – на 49,9% и приблизился к знаменательному рубежу в 1 миллиард долларов», — сообщил Козлов.

Дипломат напомнил, что в октябре 2022 года крупнейшую региональную сельхозвыставку Saudi Agriculture посетил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, благодаря чему были достигнуты «важные договоренности по дальнейшему продвижению российской аграрной продукции на местный рынок».

В целом по итогам 2022 года объем товарооборота между Россией и Саудовской Аравией оценивается в $1,6 млрд. При этом Козлов уверен в наличии «неплохих предпосылок» для дальнейшего роста в текущем году. По его словам, и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на показатель в $5 млрд. В частности, страны уже активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, сообщил он.

