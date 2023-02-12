Минфин определился с расчетом котировок Urals для налоговых целей

Правительство РФ внесло в Госдуму подготовленный Минфином законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предусматривающими изменение порядка определения цены на нефть для налогообложения нефтедобывающих компаний. Поправки затронут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) и акциз на нефтяное сырье, сообщили в пресс-службе Минфина.

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Из документа, поступившего в Госдуму, следует, что власти не откажутся от услуг международного провайдера ценовых данных рынка нефти Argus Media для определения котировок российского сорта Urals. Однако если среднемесячные котировки будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать мировую цену североморской нефти Brent за вычетом фиксированной скидки в $25 за баррель. В формуле будет применяться большее из двух: либо средний за месяц уровень ежедневных цен Urals на базисах CIF (сицилийская Аугуста и нидерландский Роттердам), по данным Argus, либо бенчмарк североморской нефтяной смеси North Sea Dated (включает стоимость сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll), по данным того же Argus, минус $25 за баррель.

«Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: с 1 апреля до 30 апреля 2023 года включительно на 34 доллара США за баррель; с 1 мая по 31 мая 2023 включительно на 31 доллар США за баррель; с 1 июня по 30 июня 2023 года включительно на 28 долларов США за баррель; с 1 июля 2023 года на 25 долларов США за баррель», — пояснили в Минфине.

Этот переходный период позволит нефтяным компаниям адаптироваться к применению нового порядка расчета налогов, отметили в ведомстве.

«Кроме того, предлагается увеличить с 20 до 25 долларов США за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизелю, установив предел ценового дифференциала в размере 10 долларов США за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении Минфина.

В законопроекте также предлагается предоставлять налоговый кредит компаниям, добывающим углеводороды на Ямале, путем применения налогового вычета по НДПИ. Вычет можно будет получить в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года «на объекты основных средств, необходимые для реализации проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, которые добываются на Ямале». Возврат налогового вычета в федеральный бюджет предполагается в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно с уплатой суммы накопленных процентов.

