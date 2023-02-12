Минобороны объявило о разгроме цехов сборки бронетанковой техники в Харькове

ВКС России нанесли высокоточный удар по территории машиностроительного «Завода им. Малышева» в Харькове, в результате чего были поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева»», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одну гаубицу Д-20. На Красно-Лиманском направлении ликвидировано до 100 украинских военнослужащих, одна БМП, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация». На Донецком направлении потери противника составили свыше 250 военнослужащих, одна БМП, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира». Кроме того, там был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком направлении потери Киева составили более 50-ти военнослужащих, один танк, две БМП, гаубица «Мста-Б» и два склада боеприпасов. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», а также РЛС производства США AN/TPQ-50.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, Вооруженные силы РФ нанесли поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах. В районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников и 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8350 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

