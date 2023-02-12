На 93% меньше: Собянин объяснил снижение угонов автомобилей в Москве

Количество краж автомобилей в Москве за десять лет уменьшилось на 93% благодаря запуску комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов фотовидеофиксации. Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тысяч — в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что в Москве на сегодняшний день насчитывается почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации. Они не только контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения, но и помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины. Нейросеть, по его словам, автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие необходимым данным.

