«Очень красивая логика»: Делягин объяснил круговорот замороженных резервов РФ на Западе

Комитет по обороне США опубликовал данные, которые затем подтвердил американский Минфин, что из $300 млрд золотовалютных резервов России, замороженных Западом, удалось обнаружить только $80 млрд. Это может говорить о том, что «нашли» только российские деньги, заблокированные европейцами, а американские финансовые учреждения не спешат раскрывать такие «подарки», считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. В интервью «Аргументам недели» он объяснил, как замороженные в Европе резервы через Украину могут в конечном итоге оказаться в Америке.

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«Никто из официальных лиц в России никогда не называл точную сумму замороженных резервов. Звучало "около трехсот". Когда Набиуллину спрашивали: "Что ж вы не называете точную сумму?" – она отвечала, что это все находится в разных валютах, курсы которых колеблются друг относительно друга, поэтому сумма все время меняется. Поэтому и звучит цифра "около 300 миллиардов долларов". То есть чуть меньше половины из того, что у нас на тот момент было. И когда Запад озвучил 80 миллиардов, это вызвало некоторый шок», — рассказал Делягин.

Он подчеркнул, что сумма в $80 млрд была названа не в качестве уточнения утверждения Набиуллиной, а в связи с обсуждением отправки этих денег на помощь Украине. В этой ситуации Делягин считает весьма вероятным, что далеко не все западные участники антироссийской коалиции захотели эти деньги отдавать, и в первую очередь — американцы. Экономист пояснил, что пока деньги заморожены, это банковский актив, который можно использовать, например, как обеспечение для кредитов. А если активы не на счетах банков, а в ценных бумагах, то это подарок для финансовой системы той страны, где они находятся. Поэтому отдавать такие подарки Киеву никто не хочет. Американцы, по словам Делягина, рассуждают так: раз европейцы говорят, что у них столько-то русских денег, – вот пусть они и отдают, а нам самим пригодится.

«И это еще не самое ловкое. Тут прослеживается очень красивая логика. Вся история имеет две подоплеки. Первая – экономическое уничтожение Европы англичанами и американцами. Вторая – конкурентная борьба уже между самими англичанами и американцами. Так вот те российские деньги, которые заморозили у себя европейцы, пусть они отдадут украинцам. А украинцы эти деньги будут вынуждены немедленно передать американцам в качестве оплаты поставок оружия. А наши деньги, замороженные в Америке, никто найти не может, поэтому и передать их не получится. Это версия, которая мне представляется наиболее вероятной», — пояснил Делягин.

Другие версии: что остальные $220 млрд находятся в управлении неизвестных российских граждан или, что Запад сам толком не знает, сколько он заморозил, поскольку банки не обязаны в этом отчитываться, экономист назвал допустимыми, но маловероятными.