Планы по социально-экономическому развитию Ингушетии обсудили Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев

Ингушетия намерена развивать IT-индустрию, агропромышленный комплекс и туристическую отрасль. Как подчеркнул глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, со стороны властей прилагаются все усилия для того, чтобы создать в республике благоприятные условия для инвесторов.

В Магасе прошла встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и российского предпринимателя Михаила Гуцериева, основателя промышленно-финансовой группы «САФМАР». Они обсудили ряд важных вопросов: строительство в республике IT-кластера, развитие сельскохозяйственной отрасли, реконструкцию исторических башенных комплексов, а также вопросы, связанные с привлечением в регион новых инвестиций.

Как обратил внимание Калиматов, в 2019 году в субъекте действовали лишь несколько предприятий, а более десяти находились в состоянии простоя по причине нерентабельности производства. За последние три года в регион удалось привлечь инвесторов, в том числе иностранных, которые возродили старые предприятия и открыли новые.

Гуцериев же заявил, что планирует привлечь в регион крупнейшие российские корпорации, которые смогут открыть здесь новые производственные площадки и обслуживающие предприятия, поспособствовав притоку инвестиций в республику и созданию новых рабочих мест. Помимо этого, бизнесмен и региональные власти намерены создать инвестиционный бюджет Ингушетии, формирующийся за счет вложений со стороны заинтересованных в работе на ее территории коммерческих структур.

«На сегодняшний день мы делаем все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата, ввели и разрабатываем новые преференции для инвесторов, готовых развиваться на территории нашей республики», – подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Гуцериев, в свою очередь, обратил внимание на высокий уровень рождаемости в Ингушетии, отметив, что это говорит о необходимости развивать IT-технологии и современное образование. У группы «САФМАР» есть соответствующий опыт, который могут перенять в Ингушетии, в частности – строительство образовательных учреждений в Москве и других российских регионах. Также стороны обсудили создание в регионе IT-парка «Орион», который может быть организован по образу парка высоких технологий в Беларуси, ключевую роль в создании которого сыграл несколько лет назад именно Михаил Гуцериев.

Наконец, еще одной важной темой стало развитие туристического сектора в республике. Прежде всего, это касается рекреационной инфраструктуры в Джейрахском районе Ингушетии. Масштабная программа развития, рассчитанная на двадцатилетний период, включает строительство альпинистского комплекса, отелей и кемпингов, реставрацию исторических башенных комплексов, реконструкцию детского лагеря «Эрзи» и не только. Первыми отреставрируют десять башенных комплексов, сохранившихся более чем на 30%.

«В горах Ингушетии около 5 тысяч башенных комплексов. Важно их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные средства. Я считаю, что на восстановление всех объектов и развитие горного района потребуется 20 лет. Пока я жив, я буду поддерживать этот проект и восстанавливать башни – это наше наследие. Искренне верю, что это дело продолжится и после меня», – сказал Михаил Гуцериев.

Напомним, ранее, во время Петербургского международного экономического форума летом 2022 года, президент России Владимир Путин похвалил Ингушетию за улучшение инвестиционного климата в регионе. В соответствующем рейтинге республика прибавила 24 позиции.