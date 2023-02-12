Промышленность Донбасса восстановят с помощью современных технологий

Восстановление промышленных предприятий Донбасса будет осуществляться с помощью современных технологий. Вместо огромных цехов там могут появиться обрабатывающие центры, сообщил ТАСС первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, руководитель подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев.

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«Восстановление промышленности Донбасса будет на основе новых технологий. При обновлении производственных мощностей современных заводов мы обычно видим огромное высвобождение персонала. Я это наблюдал на примере концерна "Калашников", где вместо огромных цехов с сотнями станков появлялись обрабатывающие центры, где был только оператор с планшетом. Вместо сотен станков появлялись пять-шесть обрабатывающих центров, где требовались люди иной квалификации с иной зарплатой. Я уверен, что промышленность в Донбассе будет восстанавливаться именно с помощью наиболее современных технологий», — заявил Гутенев.

По его мнению, на обновленных производствах будут работать молодые специалисты, освоившие современные профессии.

Гутенев подчеркнул, что Донбасс всегда был очень развит «в техническом и научном плане», и эти традиции будут продолжены. А создание в ЛНР и ДНР отделений Союза машиностроителей РФ, по его словам, даст сильный импульс для возрождения территорий и экономики.

