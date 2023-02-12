Россиянам составили календарь путешествий по регионам страны на год

Цифровой туристический сервис Russpass представил 12 идей для путешествий по России на каждый месяц текущего года с учетом особенностей регионов и событий, проходящих в них. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы.

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«В феврале рекомендуют отправиться в Тюменскую область с ее термальными источниками и устроить спа по-сибирски — с купанием в кедровой бочке и чаепитием. А маршрут по Тобольску позволит изучить каменный кремль, Прямской взвоз (дорогу) и барочную церковь Архангела Михаила», — сообщили в пресс-службе.

Встретить весну сервис для путешественников предлагает в Ставропольском крае, так как март считается наиболее подходящим временем для знакомства с курортами Кавказских Минеральных Вод. В апреле можно съездить в Ростовскую область на фестиваль «Воспетая степь», чтобы пройти по самым живописным маршрутам Манычской долины и, возможно, встретить мустангов. В мае, по мнению экспертов, особенно хороша Башкирия, где можно покататься на лошадях по цветущим лугам, съездить на водопады и погулять по национальному парку. В июне интересно съездить на Сабантуй в Татарстане, в июле — окунуться в атмосферу белых ночей в Санкт-Петербурге, а в августе попасть на 300-летие Екатеринбурга.

В сентябре российским путешественникам рекомендуют не пропустить бархатный сезон в Краснодарском крае, кроме того, в это время здесь начинается праздник молодого вина. В октябре особенно хорош Челябинск, когда в суровые Уральские горы приходит золотая осень. Для путешествия в ноябре подойдет Нижегородская область — родина Минина и Пожарского, а в декабре бесподобен Суздаль, который в 2024 году отпразднует тысячелетие. Новогодние праздники предлагается традиционно провести в столице, потому что «в январе и без того нарядная Москва сражает наповал».

