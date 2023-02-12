«Спа-индустрия умирает»: курорту Карловы Вары грозит закрытие из-за оттока туристов из РФ

Чешскому курорту Карловы Вары удалось привлечь туристов из Чехии и Запада, но спа-индустрия умирает из-за оттока российских туристов. Город находится под угрозой исчезновения, считает мэр Андреа Пфеффер Ферклова, пишет издание Aktuálně.

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«Без русских эта традиция, благодаря которой, в том числе, Карловы Вары попали в список ЮНЕСКО как один из знаменитых курортных городов Европы, в опасности», — считает мэр, который 12 лет руководил гранд-отелем Pupp, прежде чем заняться политикой.

Санаториев, предлагающих комплексное санаторно-курортное лечение, в городе становится все меньше. Одни пришлось закрыть, другие преобразовать в оздоровительные центры, чтобы удовлетворить спрос туристов из западных стран. Только русские традиционно приобретали в Карловы Вары многонедельные лечебные санаторно-курортные путевки. Чехи, немцы, итальянцы, испанцы и французы по-прежнему приезжают сюда в большом количестве, но в основном только на «оздоровительные выходные», рассказал местный гид.

В центре города сейчас часто можно встретить объявления о продаже на местах бывших гостиниц, квартир и магазинов. Даже местные магазины предметов роскоши сейчас пусты, у некоторых из них были даже надписи на кириллице. Как пояснил владелец сувенирной лавки, ни чехи, ни туристы из других стран, здесь так много денег не тратят, они только покупают выпивку.

В связи с этим на курорте запустили русскоязычную кампанию по привлечению россиян, живущих за границей, однако руководство города уже подверглось за это критике.